Объемы ремонтных работ на дорогах Подмосковья не сократят в условиях санкций

Повышение цен на материалы в дорожно-транспортной отрасли не повлияет ни на качество, ни на сроки работ в этой сфере. Об этом сообщил вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева мы регулярно выезжаем на предприятия для общения с коллективами. Сейчас это особенно актуально. Правительством региона приняты оперативные меры поддержки дорожной и транспортной отраслей», — сказал он на встрече с руководителями и сотрудниками предприятий «Мострансавто» и «Мосавтодор» в Истре.

Во избежание спекулятивного роста цен на основные материалы и запчасти ведется постоянный мониторинг. Чтобы сотрудники предприятий вовремя получали зарплату, а закупки необходимых материалов совершались в срок, планируется увеличить авансирование платежей по контрактам до 70%.

«Меры поддержки позволят выполнить все запланированные работы в срок», — подчеркнул Тресков.

«Мострансавто» является крупнейшим перевозчиком региона. Компания вошла в перечень системообразующих предприятий, это позволит в рамках мер господдержки получить льготное кредитование. Благодаря заключению госконтрактов на транспортное обслуживание населения Подмосковья предприятие обеспечено работой на ближайшие пять лет.

«В рамках мер поддержки сотрудников „Мострансавто“ будут сохранены и созданы новые рабочие места. С 1 марта проведена индексация зарплаты сотрудникам почти на 5%. Также в 1,5 раза повышен размер оплаты часов дополнительной нагрузки водителям, что позволит равномерно распределить ее между водителями. Затраты на повышение зарплаты водителей составят 1,2 миллиарда рублей в год», — рассказал гендиректор «Мострансавто» Сергей Смирнов.

Для комфортных и безопасных поездок жителей региона в этом году проведут масштабный ремонт дорог. До осени планируется отремонтировать более 1,2 тысячи километров муниципальных и региональных дорог.

При этом ремонт региональной сети — свыше 700 километров — выполнит «Мосавтодор». За последние пять лет объем работ, который проводит компания своими силами, увеличился на 20%.

На региональных дорогах капитально отремонтируют 12 мостов, установят более 110 километров ограждений, заменят свыше 200 автопавильонов. В этом году на содержание и ремонт дорог, безопасность движения «Мосавтодору» выделили более 28 миллиардов рублей. На предприятии работают более 3,5 тысячи человек.