Объем вторично переработанного мусора достиг рекорда в Подмосковье

Объем твердых отходов, прошедших вторичную переработку с 2019 года, стал рекордным в Подмосковье. Об этом рассказал вице-губернатор региона Евгений Хромушин. По его словам, это более 4,5 миллиона тонн мусора.

При этом объем переработанного пластика и металла вырос в 2,5 раза. Он превысил миллион тонн. А по всем отходам цифра оказалась почти вдвое больше.

Этот объем соизмерим с мусорным полигоном среднего размера, где еще несколько лет назад этот мусор гнил бы в земле Евгений Хромушин.

Хромушин рассказал, что для приема и переработки бытовых отходов в Подмосковье есть уже более 63 тысяч контейнерных площадок раздельного сбора, 10 современных КПО, «Мегабаки» и экопункты.

До конца ввода запустят и новый комплекс переработки «Нева». Его производительность составит 500 тысяч тонн мусора в год.

Вместе с тем в Московской области увеличат мощности пяти действующих КПО, добавил Хромушин.