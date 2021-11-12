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    12 ноября 2021, 15:37

    Объем вторично переработанного мусора достиг рекорда в Подмосковье

    Подмосковье достигло рекорда по объему переработанного мусора

    Анастасия Аброськина

    Объем твердых отходов, прошедших вторичную переработку с 2019 года, стал рекордным в Подмосковье. Об этом рассказал вице-губернатор региона Евгений Хромушин. По его словам, это более 4,5 миллиона тонн мусора.

    Объем вторично переработанного мусора достиг рекорда в Подмосковье | Изображение 1

    При этом объем переработанного пластика и металла вырос в 2,5 раза. Он превысил миллион тонн. А по всем отходам цифра оказалась почти вдвое больше.

    Этот объем соизмерим с мусорным полигоном среднего размера, где еще несколько лет назад этот мусор гнил бы в земле

    Евгений Хромушин.

    Хромушин рассказал, что для приема и переработки бытовых отходов в Подмосковье есть уже более 63 тысяч контейнерных площадок раздельного сбора, 10 современных КПО, «Мегабаки» и экопункты.

    До конца ввода запустят и новый комплекс переработки «Нева». Его производительность составит 500 тысяч тонн мусора в год.

    Вместе с тем в Московской области увеличат мощности пяти действующих КПО, добавил Хромушин.