Объем собранных овощей в тепличных хозяйствах Подмосковья вырос на 14%

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский отметил, что в настоящий момент валовый сбор овощей из теплиц составляет около 89,3 тысячи тонн.

«В прошлом году на эту дату было собрано 78,3 тысячи тонн овощей защищенного грунта», — уточнил он.

Самые высокие показатели у организации «Агрокультура Групп» из городского округа Кашира. Здесь собрали 56,2 тысячи тонн овощей. Второе место заняло предприятие «Луховицкие овощи» — порядка 16,2 тысячи тонн. На третьем месте «Иванисово» из Электростали — более 12,7 тысячи тонн.

Овощная продукция Подмосковья реализуется в торговых точках и на сельскохозяйственных рынках области, Москвы и соседних регионов. Средняя цена на килограмм огурцов составляет около 90 рублей, томаты стоят примерно 157 рублей, а баклажаны предлагают приблизительно за 160-170 рублей.