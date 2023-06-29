Подмосковье 29 июня 2023, 05:30 Объем штрафов сократился на 40% в Подмосковье за год Главное контрольное управление Московской области

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Объем штрафов в Московской области сократилось по сравнению с прошлым годом на 40%. Об этом сообщила замначальника Мособлконтроля Ольга Борисова.

В июле 2022 года вступили в силу изменения в КоАП, согласно которым за несколько нарушений во время проверки следует только одно наказание. До этого штрафовали за каждое нарушение.

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«Правило пока распространяется только на случаи нарушений, выявленных в ходе государственного контроля (надзора) или муниципального контроля. Если дела об административных правонарушениях возбуждаются по иным основаниям и выявлены не в ходе проверок, то действуют прежние правила назначения наказания», — уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в регионе модернизировали еще 200 предприятий для улучшения экологии.

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