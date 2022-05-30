Объем промышленного производства в Подмосковье вырос на 107,3% за 4 месяца

Рост промышленного производства в Подмосковье за четыре месяца 2022 года составил 107,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

В обрабатывающих производствах рост в январе — апреле достиг 107,6%. Объем металлургического производства вырос на 29,2%, производства лекарственных средств и применяемых в медицине материалов — на 26,4%. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий увеличилось на 24,6%, кожаных — на 21,9%, текстиля — на 20,3%. Также вырос объем производства бумаги и бумажных изделий (на 16,6%) и мебели (на 13,7%).

Менее ощутимый рост отмечался в обеспечении электроэнергией, газом и паром, кондиционировании воздуха (на 4,7%), а также в водоснабжении, водоотведении, сборе и утилизации отходов (на 5,1%).

Поддержка бизнеса

Наталья Масленкина констатировала постепенную трансформацию российской экономики.

«Внешние и внутренние условия развития страны существенно изменились, процессы трансформации экономики идут. Мы отмечаем замедление темпов роста в производстве электрооборудования, транспортных средств», — сообщила министр.

Она напомнила, что Московская область всегда готова поддержать предпринимателей — как крупных игроков рынка, так и средний и малый бизнес. Наталья Масленкина назвала бизнес драйвером развития экономики.

В регионе предусмотрен ряд льгот для предпринимателей: налоговые льготы для резидентов особых экономических зон, инвесторов, воплощающих региональные проекты, участников специальных инвестконтрактов, застройщиков, владельцев бизнес-центров.

«Недавно мы расширили применение инвестиционного налогового вычета и установили дополнительные меры поддержки для тех, кто создает рабочие места и осуществляет деятельность на перспективных территориях Подмосковья», — отметила министр экономики и финансов Московской области.

Она пояснила, что теперь компании могут получить не только финансовую, но и административную поддержку, которая заключается в сопровождении проектов, сокращении количества проверок и сроков обязательных процедур.