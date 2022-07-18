Объем производства замороженных овощей в Подмосковье увеличился на треть с начала года

Подмосковье наращивает собственное производство замороженных овощей. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, с января было выпущено почти на 30% больше продукции, чем за аналогичный период прошлого года.

Недавно с производственной площадки Московской области ушел крупный производитель замороженных продуктов — польская компания Hortex. В ответ на это подмосковные компании стали выпускать еще больше собственной заморозки, в том числе овощных и фруктовых смесей.

«За первый квартал 2022 года предприятиями Подмосковья произведено 12,5 тысячи тонн замороженных овощей. Это на 29% больше, чем в аналогичный период 2021 года», — сообщил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Как уточнили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, рост производства в сегменте заморозки наметился еще в прошлом году — он составил более 50% по отношению к показателям 2020 года. 42 тысячи тонн плодово-овощной продукции было произведено на территории области. В нынешнем периоде эти цифры будут ожидаемо больше.

Основными производителями замороженных овощей в Подмосковье являются ООО «Хладокомбинат западный» (торговая марка «4 сезона»), ООО «Трио Инвест» (торговая марка «Мираторг») и ООО «Марр Руссия».