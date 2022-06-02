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    02 июня 2022, 18:54

    Объем производства молока в Московской области вырос

    Зампред правительства Подмосковья Филимонов: в регионе выросло производство молока

    Оксана Кириллова

    Объем производства молока в хозяйствах Московской области за четыре месяца 2022 года достиг 240,8 тысячи тонн — на 4,3 тысячи больше, чем в тот же период прошлого года. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

    Объем производства молока в Московской области вырос

    «В сутки сельскохозяйственными организациями производится свыше 1,7 тысяч тонн молока, из которых большая часть поступает на переработку», — отметил Филимонов.

    Молочная продуктивность коров в хозяйствах различных категорий отмечается в регионе на протяжении уже нескольких лет. нескольких лет. Свою роль в этом играют как внедрение современных технологий, так и государственные субсидии и гранты.

    Заместитель председателя правительства Московской области добавил, что показатели растут благодаря реализации новых инвестиционных проектов, улучшению кормовой базы, совершенствованию системы воспроизводства коров, использование передовых технологий доения и содержания скота.

    Больше всего молока в сутки производится в Коломне (204 тонны), Домодедово (145,2 тонны) и Сергиевом Посаде (140,6 тонны).

    По суточному надою молока на корову лидируют Ленинский городской округ (35,4 килограмма), Серпухов (25,9 килограмма), Пушкинский городской округ (27,4 килограмма) и Зарайск (24,9 килограмма). В целом суточный надой на корову в Подмосковье сохраняется на уровне 2021 года.