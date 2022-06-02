Объем производства молока в Московской области вырос

Объем производства молока в хозяйствах Московской области за четыре месяца 2022 года достиг 240,8 тысячи тонн — на 4,3 тысячи больше, чем в тот же период прошлого года. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

«В сутки сельскохозяйственными организациями производится свыше 1,7 тысяч тонн молока, из которых большая часть поступает на переработку», — отметил Филимонов.

Молочная продуктивность коров в хозяйствах различных категорий отмечается в регионе на протяжении уже нескольких лет. нескольких лет. Свою роль в этом играют как внедрение современных технологий, так и государственные субсидии и гранты.

Заместитель председателя правительства Московской области добавил, что показатели растут благодаря реализации новых инвестиционных проектов, улучшению кормовой базы, совершенствованию системы воспроизводства коров, использование передовых технологий доения и содержания скота.

Больше всего молока в сутки производится в Коломне (204 тонны), Домодедово (145,2 тонны) и Сергиевом Посаде (140,6 тонны).

По суточному надою молока на корову лидируют Ленинский городской округ (35,4 килограмма), Серпухов (25,9 килограмма), Пушкинский городской округ (27,4 килограмма) и Зарайск (24,9 килограмма). В целом суточный надой на корову в Подмосковье сохраняется на уровне 2021 года.