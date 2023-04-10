Подмосковье

10 апреля 2023, 15:25

Объем производства хлеба и выпечки увеличился в Подмосковье на 8,5%

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С января подмосковные предприятия выпустили 78,9 тысячи тонн хлеба и хлебобулочных изделий. По данным за февраль объемы производства выросли на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Подмосковье занимает лидирующие позиции по объемам производства хлебобулочных изделий среди регионов России. При этом мощности развиваются, объемы продукции стабильно растут», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

В феврале подмосковные пекари произвели более 20% от общего объема хлеба в Центральном федеральном округе. Это 8,1% от общероссийского объема.

Основными производителями батонов, буханок и сладкой выпечки в Подмосковье являются компании «Щелковохлеб», «Коломенское поле», «Калининградхлеб», «Рузский хлебозавод» и «Серпуховхлеб».

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Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал главной задачей властей региона адаптацию экономики к вызовам.

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