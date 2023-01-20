Подмосковье 20 января 2023, 16:50 Объем пластиковых отходов сократился в Подмосковье за полгода более чем в два раза

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Операторы «РТ-Инвест» сообщили, что объем пластиковых отходов сократился в Подмосковье за полгода более чем в 2,5 раза. Это помогло специалистам прийти к выводу, что жители области стали реже покупать готовую еду и есть меньше полуфабрикатов.

В августе комплексы по переработке отходов «РТ-Инвест» отбирали около 300 тонн полипропилена, из которого изготавливают упаковку. В январе эти показатели снизились до 100 тонн. Подобная динамика наблюдается и на других КПО: «Север», «Дон», «Юг» и «Храброво».

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«За шесть месяцев меньше всего полипропилена поступило на комплекс по переработке отходов „Север“ — 211 тонн. Отходы туда привозят из Мытищ, Королева, Сергиевого Посада, Пушкина и других городов», — сказал генеральный директор «РТ-Инвест Ресайклинг» Дмитрий Хватков.

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За указанный срок максимальное количество сырья удалось отобрать на КПО «Юг». Там отобрали 383 тонны отходов. Всего на КПО компании «РТ-Инвест» на сегодняшний день отбирается 20 видов пластика. За 2022 год удалось отсортировать 26 тысяч тонн полимеров.

Отмечается, что в скором времени в Подмосковье начнется строительство крупнейшего в стране завода по переработке пластика. На данный момент идет проектирование объекта. Завод площадью 32,8 тысячи будет располагаться на территории особой экономической зоны «Кашира».

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