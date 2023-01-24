Подмосковье 24 января 2023, 22:08 Объем переработки стройотходов Подмосковья за неделю достиг 100 тысяч кубометров

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За последние семь дней в Московской области переработали более 100 тысяч кубометров строительного мусора и грунтов. Также число зарегистрированных в системе «Электронный талон» компаний по легальной переработке и транспортировке стройотходов перевалило за 5800 организаций.

«В январе мы фиксируем постоянный прирост объемов переработки смешанных строительных отходов. За последнюю неделю они выросли почти на треть и достигли знаковой отметки в 100 тысяч кубометров», — заявил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

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По его словам, сегодня в Московской области используется порядка 80% всех имеющихся мощностей для переработки вторсырья.

Отметим, реформа по обработке строительного мусора и грунтов начала действовать в регионе в прошлом году. За это время в Подмосковье организовали 15 комплексов по переработке таких отходов и 65 объектов утилизации мусора по разным категориям.

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