Объем переработки мусора на подмосковном КПО «Алексинский карьер» увеличат втрое

Комплекс переработки отходов «Алексинский карьер» в Клину начнет принимать в три раза больше мусора. Там выполнили пуско-наладочные работы для второй части оборудования. Новая линия сможет перерабатывать по 300 тысяч тонн отходов в год.

Вместе с уже работающей техникой дополнительные мощности позволят комплексу принимать 450 тысяч тонн мусора каждый год. Это отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

По поручению губернатора Андрея Воробьева закрыты все свалки региона со старой схемой захоронения, в том числе и мусорный полигон „Алексинский карьер“. И теперь поток отходов, ранее поступавший на свалку, перенаправят на высокотехнологичный КПО Антон Велиховский.

Сам полигон рекультивируют. Чтобы избавиться от вредных и неприятных запахов, выполнят дегазацию. Этот современный способ поможет свести к минимуму негативное воздействие на экологию, отметил Велиховский.

«Год назад на КПО „Алексинский карьер“ была открыта первая часть объекта на 150 тысяч тонн. С сегодняшнего дня начались пуско-наладочные работы для увеличения мощности ровно в три раза», — подчеркнул он.

Здесь, как и на остальных КПО, половину поступающих отходов направят на вторичную переработку. Так мусор сможет получить вторую жизнь.

Каждый грузовик, привозящий отходы, сначала проходит весовой контроль, и затем в цехах выгружают мусор, а после отправляют его на сортировку. Это отметил исполнительный директор областного отделения Всероссийского общества охраны природы Ярослав Вольпин.

Мы сегодня побывали на КПО и своими глазами увидели все новые здания и цеха, которые построены и уже запущены в работу. Огромное количество техники. Действительно мусор больше не складируется на полигон, как это было раньше Ярослав Вольпин.

Когда-то в Подмосковье было 39 мусорных полигонов, но уже не осталось ни одного. Все их закрыли по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.