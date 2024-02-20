Подмосковье 20 февраля 2024, 16:14 Объем кредитов по промышленной ипотеке в Подмосковье превысил 11 миллиардов рублей Пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области

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По программе «Промышленная ипотека» заключено уже 77 кредитных договоров в Подмосковье. Компании получили свыше 11 миллиардов рублей на развитие бизнеса.

«Промипотека — это эффективный инструмент, позволяющий не только приобрести готовую производственную площадку, но и построить новую. Сегодня на эти цели нашим компания предоставили 11,2 миллиарда — это больше, чем в любом другом регионе страны», — подчеркнула заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

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Одним из получателей промышленной ипотеки стала компания «Полимерные технологии» из Подольска. Кредит в размере 14 миллионов рублей пойдет на покупку собственного здания. Ранее инвестор работал на арендованных площадях.

Программу «Промышленная ипотека» инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Позже инициативу поддержали в правительстве России и запустили на федеральном уровне.

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