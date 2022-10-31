Объем капремонта домов в Подмосковье вышел на допандемийный уровень | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 23:44 Объем капремонта домов в Подмосковье вышел на допандемийный уровень

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Самая масштабная программа по капремонту многоквартирных домов реализуется в Подмосковье. Из 55 тысяч домов в регионе 44 тысячи включены в программу капитального ремонта.

Около 16 тысяч домов привели в порядок с 2014 года. В домах ремонтировали и обновляли фасады и кровли, меняли лифты, инженерные системы и газовое оборудование. Благодаря программе более комфортные условия проживания получили около 2,5 миллиона человек.

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На совещании с членами правительства Московской области и главами округов губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что Фонд капремонта должен справляться с поставленными задачами.

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«Комплексный подход позволяет менять не только кровлю, внутренние коммуникации, но и фасад, обращать внимание на то, что происходит во дворе. Необходимо также иметь какой-то резерв, чтобы ставить по ходу программы дополнительный объем и делать все необходимое», — отметил губернатор.

Обновление лифтов стало одним из приоритетов в программе капремонта. За девять лет заменили 12,6 тысячи лифтов. Подмосковье стало первым регионом страны, в котором весь парк лифтов старше 25 лет был обновлен. В данный момент в регионе уже начали менять лифты старше 20 лет.

Еще одним приоритетом в программе капремонта является обновление газовых систем. С 2022 года в рамках программы устанавливаются датчики ГазКонтроль, а также используются газовые краны с тремя степенями защиты.

В работах применяют такие инновационные материалы, как автоматизированные узлы управления и бескаркасное утепление. Современные технологии позволяют снизить расход тепловой энергии, что влечет за собой снижение ежемесячной платы для жителей до 8%.

Московская область синхронизировала капремонты с благоустройством прилегающих территорий и программой «Мой подъезд». Этот комплексный подход реализовали в 3,7 тысячи домов Подмосковья.

В военных городках проводится отдельная программа. За восемь лет по ней отремонтированы более 730 домов.

В текущем году программа капитального ремонта в регионе вышла на допандемийный объем — 2,9 тысячи домов.

Половина работ, приостановленных в 2020–2021 годах, на данный момент уже выполнена. В следующем году планируется провести капремонт еще в 1,9 тысячи домов, где он был отложен из-за пандемии.