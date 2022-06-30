Объем инвестиций в Подмосковье вырос на 33% с начала года

По итогам первого квартала 2022 года объем инвестиций в Московскую область вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила зампред правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

«За первые три месяца 2022 года объем инвестиций в основной капитал в Подмосковье составил 215,3 миллиарда рублей. Это на 33,4% больше, чем в первом квартале прошлого года», — рассказала Зиновьева.

Глава Мининвеста добавила, что, по годовому прогнозу, объем инвестиций в подмосковный капитал составит более чем 1,2 триллиона рублей. Больше всего инвестиций на данный момент — вложения в машины и оборудование (37,3%), здания и нежилые сооружения (32,3%) и жилищное строительство (24,4%).

Объем инвестиций в Московскую область в прошлом году составил 1,14 триллиона рублей.