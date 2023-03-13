Подмосковье 13 марта 2023, 17:35 Объем инвестиций в основной капитал Подмосковья превысил триллион рублей в 2022 году

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Объем инвестиций в основной капитал Подмосковья в прошлом году превысил 1,3 триллиона рублей. Об этом сообщила зампред правительства региона — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

«Таким образом, регион уже третий год подряд по этому показателю преодолевает планку триллион рублей, что свидетельствует о стабильной инвестиционной обстановке в Московской области», — сказала она.

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Зиновьева добавила, что высокая инвестиционная привлекательность Подмосковья сохраняется благодаря проактивной работе инвестблока правительства. Так, она была налажена во время пандемии, а также после введения санкций — для предпринимателей вводили новые меры поддержки, которые обеспечивали устойчивость экономики.

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Также Подмосковье одним из первых внедрило все пять элементов регионального инвестиционного стандарта. Многие практики области распространились и на другие субъекты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других регионах.

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