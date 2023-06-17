Подмосковье 17 июня 2023, 12:54 Объем инвестиций в Лобню увеличился на 350% в прошлом году

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Глава Лобни Игорь Демешко выступил с ежегодным обращением к жителям округа. По его словам, в прошлом году объем инвестиций в муниципалитет достиг рекордного значения и увеличился на 350%. В результате выросли доходы Лобни и появились дополнительные рабочие места.

«Хочу поблагодарить все компании, которые, работая на территории округа, своевременно и добросовестно перечисляют налоги. В этом году мы планируем увеличить налоговые и неналоговые поступления в бюджет города на 500 миллионов рублей. В наших планах увеличить выпуск товаров собственного производства крупных и средних предприятий», — заявил Демешко.

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«Город не стоит на месте. Со всеми этими сложностями, но мы движемся. И промышленность развивается, продолжает работать. И наш „Тетрапак“, и „Делер“, и другие крупные компании продолжают работать», — сообщил председатель совета Лобненской торгово-промышленной палаты Игорь Ходин.

Транспортная инфраструктура — одно из главных направлений развития округа. Северный обход и обновленное Лобненское шоссе уже заметно разгрузили город, а впереди еще открытие развязки на Дмитровке, эстакады в сторону Шереметьево и финальный этап реконструкции дороги до аэропорта.

«Вся команда губернатора, вся команда главы поработала в прошлом году очень хорошо. Мы это видим, мы видим Северный обход. Вот сейчас буквально ехали, — такой большой ремонт дорожного покрытия», — заявил депутат Мособлдумы Михаил Мурзаков.

В прошлом году сразу в двух школах открылись просторные пристройки, что позволило отказаться от второй смены, а уже в следующем году в микрорайоне Катюшки появится целый образовательный комплекс — одна из самых больших школ в области и детский сад на 330 мест. А медики и пациенты с нетерпением ждут открытия новой поликлиники на 600 посещений в смену.

«Строительство стартовало и идет быстрыми темпами, с опережением графика. Учреждение будет оказывать своевременную помощь жителям пяти микрорайонов округа. Строительство и модернизация объектов здравоохранения — это приоритетная задача. Однако не менее важным является вопрос кадров. Благодаря мерам поддержки регионального и муниципального уровней мы продолжаем привлекать к работе в Лобне медиков», — рассказал глава муниципалитета.

Коммунальное хозяйство и благоустройство — темы, которые особенно волнуют жителей. В Лобне собственники принимают активное участие в составлении инвестиционных паспортов и сами решают, на что потратить деньги. Парки и скверы также благоустраивают с учетом мнения горожан. Взрослых и детей уже радует парк «Река времени», заканчивается благоустройство Лобненского лесопарка, но многое еще предстоит сделать.

«Совсем скоро начнем обновление центрального парка. Также благоустроим парк Киово в микрорайоне Восточный, займемся благоустройством сквера в микрорайоне Депо», — подытожил Демешко.

Экономика Подмосковья выросла на 12,3% с начала года. Такими данными поделился губернатор региона Андрей Воробьев во время ежегодного обращения.

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