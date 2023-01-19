Подмосковье 19 января 2023, 14:40 Объем инвестиций в Лобне вырос почти вдвое за 2022 год

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Объем инвестиций в городском округе Лобня вырос почти вдвое — с 4,7 миллиарда рублей в 2021 году до 8,1 миллиарда рублей в 2022-м. Рост составил 72,3%.

Это стало возможным благодаря увеличению объемов продукции, производимой городскими предприятиями. Так, в компании «Металл Профиль» запустили цех лакокрасочных материалов, а на заводе «Звезда» построили производственно-складской комплекс для игр и игрушек.

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«Привлечение в наш город новых инвестиций — важный показатель. Их рост говорит о том, что городской округ остается привлекательным для ведения бизнеса. Будем работать над тем, чтобы данная тенденция сохранилась», — отметил глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

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Также отметим, что в прошлом году в Лобне было создано 1,3 тысячи новых рабочих мест.

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