Подмосковье 27 января 2023, 18:14 Объем инвестиций в экономику Химок вырос на четверть за 2022 год

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Объем инвестиций в основной капитал Химок по итогам прошлого года достиг почти 54 миллиардов рублей. Это на 25% больше по сравнению с предыдущим 2021 годом.

«Мы продолжаем работать над улучшением инвестиционного климата в округе. Среди крупных проектов, реализованных в Химках в 2022 году, — четыре складских комплекса, автосервис, производство прицепов для грузового транспорта, а также реконструкция двух заправочных станций. Благодаря им в округе созданы более 300 дополнительных рабочих мест», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Также в округе продолжают реализацию шести масштабных инвестиционных проектов: бизнес-парка, автосалона, складского комплекса, магазина спортивных товаров, офисно-делового центра и торгово-делового комплекса. Кроме того, до 2027 года в округе планируют завершить строительство офисно-делового комплекса с гостиницей. Благодаря этому всему в округе появятся более пяти тысяч новых рабочих мест.

Сегодня в Химках более 30 тысяч юридических лиц, предпринимателей и самозанятых, из них более трех тысяч зарегистрировались в 2022 году. Для привлечения новых предпринимателей в округе реализуют проект «Химкинский резидент». Благодаря ему в 2022 году в муниципалитете зарегистрировались еще 607 новых налоговых резидентов, от которых в бюджет поступило более 240 миллионов рублей.

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