Подмосковье 20 ноября 2023, 23:20 Объем инвестиций Фонда развития промышленности в подмосковные проекты превысил 31 миллиард рублей с начала года Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Льготные займы, предоставляемые Фондом развития промышленности РФ подмосковным компаниям, в среднем позволяют обеспечить ¾ необходимых инвестиций для реализации промышленных проектов в регионе. С начала 2023 года выдано 16 займов, что позволило привлечь 23,99 миллиарда рублей.

Директор Фонда развития промышленности Московской области Павел Ильин сообщил, что общий объем инвестиций в подмосковные проекты, поддержанные Фондом развития промышленности РФ в этом году, составляет 31,8 миллиарда рублей.

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«Наша задача — помогать подмосковным компаниям при подаче заявок и взаимодействии с коллегами из ФРП РФ», — подчеркнул Павел Ильин.

Он добавил, что специалисты подмосковного Фонда продолжают знакомить инвесторов с программами развития промышленности РФ, оказывают консультации по выбору оптимальных программ, а также предоставляют методическую помощь в подготовке заявок и документации для привлечения финансирования.

Более подробную информацию о программах Фонда развития промышленности РФ можно найти по ссылке, а о программах Фонда развития промышленности Московской области узнать на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил заметный рост малого бизнеса в регионе.

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