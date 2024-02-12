Подмосковье 12 февраля 2024, 17:59 Объем импортозамещающей продукции для авиации и космоса увеличат в Подмосковье Unsplash

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Производство импортозамещающей продукции для авиации и космоса модернизируют в Подольске. Увеличится общая площадь застройки: цеха станут более современными и позволят производить более технологичные изделия.

Группа компаний «УНИХИМТЕК» специализируется на производстве огнезащитных, уплотнительных и композиционных материалов для авиации и космоса. По словам директора компании «ЦСКТ» Евгения Моисеева, реконструкция позволит производить больше материалов для импортозамещения на российском рынке.

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Предприятие модернизируют в ближайшие два-три года. Поочередно часть цехов будут выводить из работы и строить новые здания.

«Площадь производства составляет около 20 тысяч квадратных метров. Реконструируем примерно треть, и за счет этого увеличим площадь примерно на треть», — заключил Моисеев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки предпринимателей действуют на территории региона. Он также отметил важность импортозамещающего производства в условиях санкций.

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