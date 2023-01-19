Подмосковье 19 января 2023, 16:42 Объем госзакупок Подмосковья вырос на 28% за год

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Общий объем госзакупок Подмосковья в 2022 году превысил 482 миллиарда рублей. Это на 28% больше, чем годом ранее. На один лот в среднем претендовало более четырех человек.

Как отметили в Комитете по конкурентной политике региона, основными направлениями госзакупок в прошлом году стали здравоохранение, соцзащита жителей, формирование комфортной городской среды, дороги, строительство социальных объектов и другие.

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По словам главы ведомства Елены Волковой, объем закупок у малых и средних предпринимателей при это составил 46%. Участие в них дает возможность расширить рынок сбыта и увеличить продажи.

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«Создание доступных условий для участия СМП в закупках — одна из приоритетных задач Правительства Московской области. Это влечет за собой не только развитие конкуренции, но и побуждает предпринимателей вводить инновации в свою деятельность и повышать качество предлагаемых товаров, работ и услуг», — отметила она.

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