Подмосковье 16 декабря 2022, 19:10 Объем экспорта свинины из Подмосковья вырос с начала года более чем в шесть раз

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Мясная продукция составляет 44% от всего объема экспорта агро-промышленного комплекса из Подмосковья. За 9 месяцев поставки свинины из Московской области выросли более чем в 6 раз, по сравнению с показателями аналогичного периода 2021 года.

С начала года Подмосковье экспортировало свинину на сумму в 74 миллионов долларов США. Основными рынками для поставки мясной продукции из Подмосковья стали: Китай, Саудовская Аравия, Беларусь, Вьетнам и Казахстан.

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«Из России экспортировали 28,3 тысячи тонн свинины, в прошлом году этот показатель за 9 месяцев составлял всего 4,4 тысячи тонн. Это говорит о том, что производители увеличивают мощности и имеют возможность реализовывать свою продукцию не только в нашем регионе, но и поставлять ее за границу», — сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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