16 декабря 2022, 19:10
Объем экспорта свинины из Подмосковья вырос с начала года более чем в шесть раз
Мясная продукция составляет 44% от всего объема экспорта агро-промышленного комплекса из Подмосковья. За 9 месяцев поставки свинины из Московской области выросли более чем в 6 раз, по сравнению с показателями аналогичного периода 2021 года.
С начала года Подмосковье экспортировало свинину на сумму в 74 миллионов долларов США. Основными рынками для поставки мясной продукции из Подмосковья стали: Китай, Саудовская Аравия, Беларусь, Вьетнам и Казахстан.
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«Из России экспортировали 28,3 тысячи тонн свинины, в прошлом году этот показатель за 9 месяцев составлял всего 4,4 тысячи тонн. Это говорит о том, что производители увеличивают мощности и имеют возможность реализовывать свою продукцию не только в нашем регионе, но и поставлять ее за границу», — сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
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Экспорт
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