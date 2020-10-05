Обелиск памяти летчика Николая Баулина установили под Павловским Посадом

В деревне Семеново под Павловским Посадом установили обелиск памяти летчика-испытателя Николая Баулина. Его прах захоронен на Новодевичьем кладбище, а вот место крушения МиГ-3, за штурвалом которого он был в 1941 году, долгое время было заброшено. Пока за него не взялся учитель истории Константин Тимченко и его подопечные — школьники.

Источник фото: телеканал «360»

Обелиск на месте гибели летчика, орденоносца, капитана Николая Баулина, погибшего 5 октября 1941 года в воздушном бою с самолетом противника, установили в рамках международного школьного архивно-исследовательского проекта «Алексей, Алешенька, сынок…».

На открытии обелиска состоялась презентация уникальных архивных документов комиссии по расследованию авиакатастрофы истребителя МиГ-3 капитана Баулина. Сборники найденных документов в типографском издании вручили внуку и правнуку героя, также их передали в школы и библиотеки городского округа Павловский Посад.

Источник фото: телеканал «360»

Сегодняшнее событие уникально еще и тем, что в День учителя исторические документы родственникам героя и жителям района передали не организации или именитые исследователи, а обычные учащиеся из школы № 185 Москвы. Учитель истории Константин Тимченко сумел вызвать у школьников неподдельный интерес к истории своей страны и ее героев. Он первый и единственный учитель в России, который на протяжении многих лет системно работает со своими учениками почти во всех федеральных архивах по разработанной им лично методике поиска и передачи сведений о героях Великой Отечественной войны.

Источник фото: телеканал «360»

Проект «Алексей, Алешенька, сынок…» реализуется с 2015 года учащимися московских школ на базе школы № 185 имени В. Гризодубовой при поддержке Московского городского поискового центра. Ребята ведут исследовательскую работу в крупнейших федеральных архивах, имеющих на хранении документы периода Великой Отечественной войны. Целью проекта является адресная передача в семьи солдат редких, ранее не опубликованных фотографий, кадров документальной кинохроники, фоновых записей голосов, писем и других документов.

Источник фото: телеканал «360»

Обелиск на месте гибели капитана Баулина будет передан в шефство школьникам Павлово-Посадского городского округа.