Подмосковье 06 марта 2023, 15:23 Объекты ЖКХ и торфяники подготовят к сезону паводков в Подмосковье

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Аварийно-восстановительная служба Подмосковья продолжает готовить объекты ЖКХ и торфяники к сезону паводков. Об этом сообщили в МинЖКХ региона.

Как отметил глава министерства Антон Велиховский, сейчас аварийные службы проводят проверки объектов ЖКХ в местах с наиболее высоким риском подтопления. Рейды уже провели в Дубне, Фрязине и Щелкове. Всего в Подмосковье 52 таких объекта. По плану, все их проверят до 10 марта.

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Также аварийная служба сформировала нештатный противопаводковый отряд из 104 специалистов. С ними провели теоретические и практические занятия. Смотр их готовности пройдет в начале марта.

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Подготовку к паводку также провели на торфяниках региона. Сейчас все 76 комплексов гидросооружений системы обводнения находятся на консервации, уровень грунтовых вод не изменяется. Практические мероприятия там будут проводить при устойчивой плюсовой температуре, рассказал министр. Тогда же сооружения расконсервируют.

«В настоящее время мы отслеживаем ситуацию, готовимся к передаче подрядчикам насосных станций на случай возникновения необходимости в откачке воды», — сказал он.

Особое внимание уделят территориям, где расположены самые большие по площади торфяники. Там ожидается самый большой объем паводковых вод. Они находятся в Егорьевске, Шатуре и Луховицах. На контроле также останутся СНТ, которые с ними граничат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 4,5 тысячи домов капитально отремонтируют в регионе к 2025 году. В порядок приведут лифты, фасады, газовые системы и не только.

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