Подмосковье 05 апреля 2024, 21:57 Объекты вдоль магистралей в Лосино-Петровском приведут к единому стандарту Телеканал «360»

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В Лосино-Петровском продолжаются работы по приведению объектов потребительского рынка и услуг к единому стандарту. В фокусе внимания оказались торговые киоски, расположенные вдоль ключевых транспортных артерий, в том числе Щелковского шоссе.

После проверки на Щелковском шоссе выявили восемь объектов, не отвечающих установленным требованиям. Для каждого из них разработали индивидуальную дорожную карта модернизации, согласованную с собственниками.

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«Все мы с вами проживаем и работаем в городском округе, и конечно же приятно, когда внешний облик торговых объектов достойный и приятно посмотреть. И жить в таком городе уютнее и приятнее», — сказал заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский Иван Буранкин.

Особое внимание уделяют не только архитектурной составляющей объектов, но и соблюдению земельного законодательства, техническим условиям присоединения к дорогам, а также соответствию рекламных конструкций установленным нормам.

Работы по улучшению городской среды и обеспечению единства архитектурного облика проводят совместно с министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к летнему сезону.

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