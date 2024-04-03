Подмосковье 03 апреля 2024, 18:49 Объекты торговли вдоль вылетных магистралей в Химках приведут в порядок в апреле Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В преддверии лета в Химках провели проверку торговых павильонов вдоль основных дорог города. В рамках акции по поддержанию чистоты и порядка, работники обновят внешний вид торговых и сервисных объектов, а также приведут в порядок прилегающие территории.

На территории Химок насчитывается 104 торговых точки вдоль Ленинградского и Пятницкого шоссе. По итогам инспекции выявлено, что 14 объектов требуют приведения в соответствие с нормами. Работники магазинов и компаний приступили к уборке прилегающих зон, мытью фасадов, ремонту дорожек и доступных путей, а также устранению граффити и покраске ограждений и бордюров.

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Глава округа Дмитрий Волошин проверил готовность городских служб. В рамках месяца чистоты и благоустройства задействуют более 200 машин специальной техники и более тысячи работников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к летнему сезону.

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