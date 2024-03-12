Подмосковье 12 марта 2024, 18:04 Объекты потребительского рынка вдоль Ярославского и Дмитровского шоссе в Мытищах приведут в порядок пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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В Мытищах продолжают активную работу по обновлению внешнего вида объектов вдоль вылетных магистралей. Сейчас работы проводят на Ярославском и Дмитровском шоссе.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Сотрудники управления потребительского рынка и услуг администрации Мытищ регулярно проводят мониторинг крупных торговых центров, рынков, придорожных кафе и магазинов.

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Определено 26 объектов, требующих обновления в соответствии с установленными стандартами по содержанию и архитектурному облику. В большинстве случаев собственники позитивно относятся к необходимым изменениям.

«Два выявленных нестационарных строения, которые были возведены незаконно, уже демонтированы. На остальных объектах начались работы по приведению фасадного облика в надлежащее состояние. По десяти из них проекты уже утверждены и согласованы с управлением архитектуры и министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области», — рассказала начальник управления потребительского рынка и услуг администрации городского округа Елена Подмаркова.

Каждый объект вдоль вылетных магистралей имеет свой индивидуальный проект и план действий. Специалисты мытищинского управления потребительского рынка проверили ход работ на строительном рынке у деревни Грибки на Дмитровском шоссе. Там процесс обновления идет по графику и согласно проекту.

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