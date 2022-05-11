Объекты Подмосковья вошли в китайский рейтинг достойной архитектуры России

Китайский онлайн-журнал о ландшафте, дизайне и искусстве gooood.cn включил подмосковные набережную и площадь в рейтинг достойной архитектуры России. В список отобрали объекты, созданные за последние четыре года.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что речь идет о набережной в микрорайоне Павшинская Пойма в Красногорске и о площади Ленина в Серпухове.

Эти общественные пространства вошли в топ-25 проектов по архитектуре в России.

Очень важно, что наши пространства отмечены зарубежными экспертами. Это высокая оценка архитектурной составляющей и комфорта Михаил Хайкин.

Gooood.cn — китайский влиятельный онлайн-журнал. Это один из пяти лучших архитектурных сайтов мира. Также он занимает первое место среди порталов по этой тематике в Азии.

Ранее Подмосковье заняло первое место в России по созданию комфортной городской среды.