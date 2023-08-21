Подмосковье 21 августа 2023, 17:00 «Объединяют людей». Воспитанники детского сада № 35 в Солнечногорске написали письма участникам СВО Воспитанники детского сада № 35 в Солнечногорске написали письма участникам СВО Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Воспитанники детского сада № 35 из Солнечногорска передали более 40 писем с рисунками для участников специальной военной операции. Конверты отправят на передовую вместе с гуманитарной помощью, собранной депутатами и фондом «Дари добро».

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Участниками акции стали более 30 воспитанников детского сада № 35. Воспитатели помогли ребятам написать письма для военнослужащих.

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«Мы с коллегами съездили, пообщались с детками, забрали письма и открытки. Попросили фонд „Дари добро“, чтобы они передали эти письма бойцам. Важно оказывать поддержку нашим военнослужащим, потому что это наши мужья, отцы, дети. <…> К тому же, такие акции объединяют людей, это тоже важно в наше непростое время», — рассказала заместитель председателя Совета депутатов городского округа Солнечногорск Анна Панькова.

Заключить контракт с Минобороны можно через военный комиссариат Солнечногорска. Контактный телефон: 8 495 994-06-60. Сделать это также можно в областном центре отбора на контрактную службу. Подробности на сайте или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества», куда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения любых вопросов.

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