Объединенные карты «Тройка» и «Стрелка» начали тестировать в Подмосковье

МЦД — общий проект Москвы и Подмосковья, который сделал проезд для жителей региона гораздо выгоднее и комфортнее. Однако останавливаться на достигнутом не планируют: скоро для проезда на транспорте не нужно будет иметь несколько карт — «Стрелка» и «Тройка» объединятся в одну.

Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев Станиславу Натанзону в эфире «360». Он подчеркнул, что в тестовом режиме объединенные карты уже работают.

«На некоторых маршрутах апробация уже началась. В январе будут новые тесты, и в 2021 году месяц за месяцем будет внедрение, чтобы [пассажир] мог пользоваться одной картой, где бы то ни было в московском регионе. Такую цель мы задекларировали, программисты работают», — отметил глава региона.

Андрей Воробьев добавил, что сейчас ведется работа над системой взаимных расчетов разных категорий: студенты, льготники, те, кто пересаживается с одного вида транспорта на другой.

Там потребуется немного времени, но со следующего года эта система начнет работать, станет все более удобной, заметным ее внедрение станет. Единая карта — такой огромный запрос существует Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что МЦД — совместный проект Москвы и Подмосковья, который получил поддержку президента и огромное финансирование из федерального бюджета. Все эти красота, скорость и комфорт появились благодаря большим инвестициям.

«Пригородное сообщение каждый год растет. Сколько ты можешь построить дорог и переездов, если не будет развитого, удобного, комфортного общественного транспорта? Ты захлебнешься, у тебя нет шансов решить проблему. Поэтому во всем мире общественный транспорт — то, что делает тебя мобильным, позволяет комфортно жить и не забивать голову стоянием в пробках. Москва строит метро, мы занимаемся МЦД», — отметил Андрей Воробьев.

Кроме того, он отметил важность того, что для проезда на МЦД установили единый тариф. В следующем году он будет составлять 50 рублей за поездку, что в три раза дешевле, чем тарифы предыдущих периодов, когда ездить приходилось в старых некомфортных электричках.

«Это очень знаковый проект. Неслучайно с первого дня его сопровождает президент. И он должен дальше и в 2021-м, и до 2024 года развиваться», — заключил Андрей Воробьев.