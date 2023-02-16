Подмосковье 16 февраля 2023, 21:03 Объединение в Большой Серпухов выровняет бюджетное обеспечение Протвина и Пущина

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Объединение Пущина и Протвина с Серпуховом приведет к выравниванию бюджетной обеспеченности наукоградов. Об этом рассказал врип главы администрации городского округа Протвино Александр Козырин-Гаак.

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«С учетом опережающего уровня бюджетной обеспеченности города Серпухов над Протвино и Пущино преобразование в единый городской округ улучшит бюджетную устойчивость наукоградов. В перспективе выравнивание бюджетной обеспеченности позволит снизить дотационность и повысить финансовую устойчивость бюджетов», — отметил Козырин-Гаак.

Врип главы Протвина добавил, что консолидация ресурсов и единый бюджет с большим налоговым потенциалом позволит вести строительство крупных инфраструктурных объектов на всей территории нового округа и более эффективно решать многие соцвопросы.

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