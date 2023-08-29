Объединение «Гжель» подало заявку на охрану своей продукции более чем в 70 странах | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 12:41 Объединение «Гжель» подало заявку на охрану своей продукции более чем в 70 странах welcom.mosreg.ru

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Объединение «Гжель» подало заявку на международную регистрацию бренда. Уникальный сине-бело-голубой фарфор из Подмосковья защитят от подделок в 70 странах мира.

http://www.gzhel.ru/

С 11 августа Роспатент начал принимать заявки на международную регистрацию брендов после присоединения России к Женевскому акту Лиссабонского соглашения, куда входят более 70 стран. Первым, кто воспользовался новой возможностью, стало объединение «Гжель».

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«К сожалению, сейчас продукция объединения „Гжель“, которая изготавливается исключительно вручную и хранит уникальные элементы росписи, часто стоит в одном ряду с ремесленными подделками. Поэтому решение о регистрации продукции стало необходимым для ее защиты от контрафакта. Мы стали первыми, кто решился на такой шаг, и мы надеемся, что и другие народные художественные промыслы последуют нашему примеру», — сказал генеральный директор УК «Гжель» Петр Сивов.

После проверки сведений заявку от «Гжели» направят в Международное бюро ВОИС для внесения сведений в реестр.

http://www.gzhel.ru/

«Сегодня серьезно развивается направление брендирования, связанное именно с народным творчеством, с промыслами. Интеллектуальная собственность охраняет права на традиционные рецепты и мастерство для того, чтобы использовать его в дальнейшем при развитии продаж и туристической инфраструктуры вокруг таких производств», — пояснил глава Роспатента Юрий Зубов.

Уникальное искусство росписи фарфора, получившее название гжель, существует уже почти семь веков. Этот художественный промысел зародился в подмосковном селе Гжель, где начали делать керамическую посуду с голубой росписью.

Со временем гжельская керамика приобрела особый стиль, отличающийся лаконичными формами изделий и яркой сине-белой росписью растительных орнаментов. Сегодня предприятие «Гжель» является крупнейшим производителем фарфоровых изделий в России. Традиции промысла бережно хранят и передают из поколения в поколение. Благодаря таланту и мастерству гжельских мастеров, изделия по праву считаются шедеврами народного творчества и символами России.

Узнать больше о гжели можно на сайте welcome.mosreg.ru. Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью этого портала удобно находить информацию обо всех достопримечательностях и культурных событиях в Подмосковье.

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