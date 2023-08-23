Подмосковье 23 августа 2023, 14:13 Объединение городов – новый старт: как меняется Пушкино

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Объединение Пушкино, Ивантеевки и Красноармейска стало началом нового витка развития этих территорий. Одна из значимых задач в новом большом городском округе – улучшение экологии. Уже завершили рекультивацию бывшего мусорного полигона «Царево», расчистили русло реки Клязьмы и пруд в Пушкино.

Растет качество образования. В Ивантеевке отремонтировали школу № 8, в Красноармейске – детский сад № 3 на Чкаловской улице. К школе № 6 добавили пристройку более чем на 500 мест. Привели в порядок детскую школу искусств.

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В Ельдигине построили Центр врача общей практики, в Пушкино привели в порядок детскую поликлинику и женскую консультацию при больнице профессора Розанова.

Для переселения людей из аварийного и ветхого жилья строят многоквартирный дом на 45 квартир, также достроили жилой комплекс «Пушкарь».