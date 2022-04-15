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    15 апреля 2022, 11:45

    Водителям рассказали об увеличении скорости на одном участке М-1 в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Максимальная скорость на одном участке М-1 вырастет до 110 километров в час в Подмосковье. Изменения вступят в силу 16 апреля. Они коснутся пути от МКАД по обходу Одинцова до Кубинки.

    Водителям рассказали об увеличении скорости на одном участке М-1 в Подмосковье | Изображение 1

    В «Автодоре» сообщили, что максимально допустимая скорость вырастет на участке с 33-го по 65-й километр.

    С 46-го по 65-й километр повышение с 90 до 110 километров в час происходит впервые после реконструкции участка

    ГК «Автодор».

    После реконструкции этого участка движения там открыли в конце прошлого года. В зимнее время максимальная скорость там составляла 90 километров в чат, а на некоторых участках — не более 60.

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