Водителям рассказали об увеличении скорости на одном участке М-1 в Подмосковье

Максимальная скорость на одном участке М-1 вырастет до 110 километров в час в Подмосковье. Изменения вступят в силу 16 апреля. Они коснутся пути от МКАД по обходу Одинцова до Кубинки.

В «Автодоре» сообщили, что максимально допустимая скорость вырастет на участке с 33-го по 65-й километр.

С 46-го по 65-й километр повышение с 90 до 110 километров в час происходит впервые после реконструкции участка ГК «Автодор».

После реконструкции этого участка движения там открыли в конце прошлого года. В зимнее время максимальная скорость там составляла 90 километров в чат, а на некоторых участках — не более 60.

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