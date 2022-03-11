Жителям Подмосковья рассказали об устойчивом запасе товаров в торговых сетях
Мособлдума: в Подмосковье устойчивый запас продуктов
В торговых сетях Подмосковья отмечается устойчивый запас товаров. Это отметил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.
Он подчеркнул, что Минсельхозпрод Подмосковья регулярно мониторит товарные запасы. На риски реагируют оперативно.
Если возникает нехватка продуктов, сведения направляют в ФАС, прокуратуру, а также в оперативные штабы Минсельхоза и Минпромторга России.
Товарные запасы в торговых сетях колеблются от трех до 70 дней в зависимости от сроков их годности и вида продукции
Сергей Керселян.
Он добавил, что в случаях отсутствия иностранных товаров их заменяют другим ассортиментом.
«В сложившейся ситуации нашим торговым компаниям может потребоваться время на изменение логистических цепочек и пополнение оборотных средств», — добавил Керселян.
Ранее Минсельхозпрод Подмосковья сообщил, что нехватки семян зерновых и масличных культур не возникнет в регионе.