Жителям Подмосковья рассказали об устойчивом запасе товаров в торговых сетях

В торговых сетях Подмосковья отмечается устойчивый запас товаров. Это отметил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

Он подчеркнул, что Минсельхозпрод Подмосковья регулярно мониторит товарные запасы. На риски реагируют оперативно.

Если возникает нехватка продуктов, сведения направляют в ФАС, прокуратуру, а также в оперативные штабы Минсельхоза и Минпромторга России.

Товарные запасы в торговых сетях колеблются от трех до 70 дней в зависимости от сроков их годности и вида продукции Сергей Керселян.

Он добавил, что в случаях отсутствия иностранных товаров их заменяют другим ассортиментом.

«В сложившейся ситуации нашим торговым компаниям может потребоваться время на изменение логистических цепочек и пополнение оборотных средств», — добавил Керселян.

Ранее Минсельхозпрод Подмосковья сообщил, что нехватки семян зерновых и масличных культур не возникнет в регионе.