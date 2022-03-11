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    11 марта 2022, 16:30

    Жителям Подмосковья рассказали об устойчивом запасе товаров в торговых сетях

    Мособлдума: в Подмосковье устойчивый запас продуктов

    Анастасия Аброськина

    В торговых сетях Подмосковья отмечается устойчивый запас товаров. Это отметил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

    Жителям Подмосковья рассказали об устойчивом запасе товаров в торговых сетях | Изображение 1

    Он подчеркнул, что Минсельхозпрод Подмосковья регулярно мониторит товарные запасы. На риски реагируют оперативно.

    Если возникает нехватка продуктов, сведения направляют в ФАС, прокуратуру, а также в оперативные штабы Минсельхоза и Минпромторга России.

    Товарные запасы в торговых сетях колеблются от трех до 70 дней в зависимости от сроков их годности и вида продукции

    Сергей Керселян.

    Он добавил, что в случаях отсутствия иностранных товаров их заменяют другим ассортиментом.

    «В сложившейся ситуации нашим торговым компаниям может потребоваться время на изменение логистических цепочек и пополнение оборотных средств», — добавил Керселян.

    Ранее Минсельхозпрод Подмосковья сообщил, что нехватки семян зерновых и масличных культур не возникнет в регионе.