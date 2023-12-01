01 декабря 2023, 13:36
Выход на новые рынки сбыта. Андрей Воробьев — об уникальной услуге для экспортеров Подмосковья
Андрей Воробьев: новый онлайн-сервис для экспорта запустили в Подмосковье
Новый логистический онлайн-сервис для экспортеров запустили в Подмосковье. Благодаря нему компании с небольшими объемами поставок смогут включить свою продукцию в состав единого контейнера и отправить ее за рубеж. В регионе около шести тысяч экспортеров, отметил губернатор Андрей Воробьев.
Услуга называется «Контейнер для малого бизнеса». Она позволит экспортерам объединиться при поставке товаров и поместить их в один контейнер — так малые компании смогут переправить даже небольшие партии.
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«Мы знаем, что именно малому бизнесу бывает сложно и накладно отправлять свои товары в другие страны, поэтому наша задача — помочь в реализации экспортного потенциала, сделать этот путь проще», — отметил Андрей Воробьев.
Новая логистическая услуга доступна на инвестиционном портале Подмосковья. Предварительно формат опробовали при доставке сборного груза в ОАЭ.
Это очень удобно: первые товары производителей уже прибыли в ОАЭ. Теперь мы запускаем сервис онлайн и работаем над новыми экспортными направлениями. В числе первых добавится Китай.
Андрей Воробьев
Вместе с тем в планах — выйти на рынки Ближнего Востока и Африки.
Оператором первой отправки груза в новом формате выступила компания FESCO. Из Домодедова в Дубай переправили товары пяти производителей продуктов питания в Подмосковье. Это конфеты, мед-суфле, восточные сладости, соусы и снеки.
Благодаря поддержке Подмосковья товары разместили на полках крупных супермаркетов в ОАЭ.
Подробности обо всех мерах поддержки экспортеров доступны на сайте.
Андрей Воробьев
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