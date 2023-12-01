Важное 01 декабря 2023, 13:36 Выход на новые рынки сбыта. Андрей Воробьев — об уникальной услуге для экспортеров Подмосковья Андрей Воробьев: новый онлайн-сервис для экспорта запустили в Подмосковье Пресс-служба губернатора Московской области

Читать 360tv в

Новый логистический онлайн-сервис для экспортеров запустили в Подмосковье. Благодаря нему компании с небольшими объемами поставок смогут включить свою продукцию в состав единого контейнера и отправить ее за рубеж. В регионе около шести тысяч экспортеров, отметил губернатор Андрей Воробьев.

Услуга называется «Контейнер для малого бизнеса». Она позволит экспортерам объединиться при поставке товаров и поместить их в один контейнер — так малые компании смогут переправить даже небольшие партии.

Реклама

«Мы знаем, что именно малому бизнесу бывает сложно и накладно отправлять свои товары в другие страны, поэтому наша задача — помочь в реализации экспортного потенциала, сделать этот путь проще», — отметил Андрей Воробьев.

Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области

Новая логистическая услуга доступна на инвестиционном портале Подмосковья. Предварительно формат опробовали при доставке сборного груза в ОАЭ.

Это очень удобно: первые товары производителей уже прибыли в ОАЭ. Теперь мы запускаем сервис онлайн и работаем над новыми экспортными направлениями. В числе первых добавится Китай. Андрей Воробьев

Вместе с тем в планах — выйти на рынки Ближнего Востока и Африки.

Оператором первой отправки груза в новом формате выступила компания FESCO. Из Домодедова в Дубай переправили товары пяти производителей продуктов питания в Подмосковье. Это конфеты, мед-суфле, восточные сладости, соусы и снеки.

Пресс-служба губернатора Московской области

Благодаря поддержке Подмосковья товары разместили на полках крупных супермаркетов в ОАЭ.

Подробности обо всех мерах поддержки экспортеров доступны на сайте.