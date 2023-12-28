Важное 28 декабря 2023, 17:11 «Спокойно и уверенно». Губернатор Подмосковья — об обеспечении безопасности в новогодние праздники Андрей Воробьев рассказал об обеспечении безопасности в новогодние праздники Автор фото: Антон Чернов

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Около пяти миллионов туристов ожидают в Подмосковье в новогодние праздники. Практически все загородные базы отдыха и отели уже забронированы. Губернатор региона Андрей Воробьев провел встречу с правоохранительным блоком, подчеркнув, что в праздничные дни необходима усиленная работа для безопасности жителей.

«Вся наша правоохранительная система вовлечена в то, чтобы в каждом городе жители чувствовали себя спокойно и уверенно, а возникающие вопросы решались на должном уровне», — отметил губернатор.

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Во время новогодних праздников в Подмосковье откроют катки, массовые ярмарки, аттракционы, проведут тысячи представлений, а в парках можно будет найти варианты досуга на любой вкус.

Вместе с тем к Рождеству и на Крещение в Московской области соберется большое количество верующих, которые примут участие в церковных службах. Губернатор сообщил, что вопросы порядка будут стоять во главе угла.

Каждый год правоохранительные службы региона обеспечивают безопасность жителей на самом высоком уровне.

Я бы хотел поблагодарить весь наш личный состав правоохранительного блока. Прежде всего Главное управление внутренних дел, прокуратуру. Андрей Воробьев

Вместе с тем Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за эффективную и слаженную работу в 2023 году.

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