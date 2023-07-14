Подмосковье 14 июля 2023, 18:44 «Собрали ветеранский состав». Герой России Лысюк — об истории создания пункта подготовки контрактников в Балашихе Герой России Лысюк рассказал историю пункта подготовки контрактников в Балашихе Пресс-служба губернатора Московской области

Читать 360tv в

Полковник запаса, Герой России Сергей Лысюк — один из тех, кто принял участие в создании подмосковного пункта отбора добровольцев на военную службу по контракту. Сегодня это уникальный для страны центр, где мужчины из любого региона могут пройти подготовку и отправиться в зону боевых действий. В беседе с «360» он рассказал, как все начиналось.

Пункт подготовки контрактников находится в Балашихе, аналогов ему нет в России. В одном месте добровольцы могут сразу пройти медосмотр, оформить документы, получить навыки ведения боя, экипировку и консультацию по всем льготам, выплатам, мерам поддержки семьи.

Реклама

«Два месяца назад мне позвонил Сергей Юров, глава городского округа Балашиха, и сказал, что поставлена задача губернатора — в поселке Восточном сделать пункт по приему граждан, которые желают заключить контракт. Продумать программу и прочее. Мы сразу собрали ветеранский состав, подготовили предложения», — рассказал Сергей Лысюк.

Полковник запаса, Герой России Сергей Лысюк / Пресс-служба губернатора Московской области

Также, по его словам, создали дежурную службу и сформировали группу инструкторов. Контрактники получают навыки обращения с оружием, оказания первой помощи и нахождения в боевых условиях.

«В нашем пункте организовано взаимодействие с военкоматами и воинскими частями, которые заключают контракты. В центре подготовки добровольцы находятся от трех до пяти дней, и за это время мы должны обеспечить им комфортное пребывание», — добавил Герой России.

Пункт подготовки работает по принципу «одного окна»: здесь можно получить консультации сотрудников банков, нотариусов, юристов, психолога, сдать медицинские анализы и не только. Сергей Лысюк рассказал, что приходят, в основном, мужчины в возрасте от 25 до 55 лет.

Центр отбора на службу по контракту находится в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2.

Ответы на вопросы по контрактной службе можно получить по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77.

Всем контрактникам положены меры социальной поддержки — об этом можно подробно узнать на сайте контрактмо.рф.