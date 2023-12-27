27 декабря 2023, 17:07
«Максимально чувствуешь колорит». Глава Подмосковья — об экспозиции Тулы на выставке «Россия»
Губернатор Подмосковья посетил стенд Тулы на выставке «Россия» на ВДНХ
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил стенд Тулы на крупной выставке «Россия» на ВДНХ. Там гостям представили 3D-прогулки по интересным местам региона. Особенность площадки — комната, где можно попробовать себя в роли командира комплекса «Панцирь-С1».
«Посмотрели работу тульского стенда. Здесь много активностей: головоломки и 3D-прогулки, есть игра по аналогии с крестиками-ноликами „Пряник или самовар?“, интерактивные стенды, которые рассказывают о главных достопримечательностях», — рассказал глава Подмосковья.
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Зрители могут в интерактивном формате ознакомиться с музеями «Ясная Поляна», «Куликово поле», с Тульским кремлем.
А «Панцирь-С1», презентованный в интерактивном виде, собирают на тульском заводе «Конструкторское бюро приборостроения».
Чтобы максимально чувствовать колорит региона, есть возможность раскрасить знаменитый тульский пряник и послушать выступления гармониста.
Андрей Воробьев
Вместе с тем губернатор Подмосковья отметил, что на стенде есть онлайн-дверь в Москву. А если нажать на кнопку «Улыбнись», можно получить уникальную открытку.
Также он показал сыновьям стенд родного Красноярского края на выставке «Россия».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Выставки
Андрей Воробьев
ВДНХ
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