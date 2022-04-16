«Знаем, что все это не зря». Волонтер рассказал об акции «Доброе дело» по отправке гумпомощи из Подмосковья в Донбасс

Большой сборный пункт, куда привозят гуманитарную помощь со всей Московской области, расположился в Домодедове на 300 квадратных метрах. Здесь формируются паллеты с упакованными коробками, которые потом отправляют в Донбасс, рассказал «360» член общественной палаты Московской области Рушан Махмутов.

Паллеты с коробками с гумпомощью, собранной в регионе, отправляют в Общественную палату ДНР. На многих коробках детские рисунки. Эту акцию запустили подмосковные дети. В школах региона собирают гумпомощь, дети пишут письма, рисуют рисунки, чтобы их отправили вместе с продуктами жителям, которые сейчас находятся в трудной ситуации.

«Народ сплотился. Приходят и пожилые люди, и взрослые, и подростки. У нас была такая ситуация в Общественной палате в Щелкове — пришла мама с детками, говорит: „Мы не успели в школу отнести конфеты, дети-первоклассники, семь лет им, собрали их, говорят, что хотят передать детям в Донбасс письма и целый пакет конфет шоколадных передали“. Я им пообещал, что все довезут передадут вместе с их личным письмом», — поделился Махмутов.

Источник фото: телеканал «360»

В логистическом центре в Домодедове работают активисты «Волонтеров Подмосковья». Делать нужно успевать очень много, поэтому организованы две смены — с 09:00 до 15:00 и с 16:00 до 20:00, рассказала одна из добровольцев Милана.

«Мы расфасовываем продукты по коробкам, потом собираем паллеты, запаковываем их и грузим на грузовые машины, потом их уже отправляют по городам. Продукты распределяем по типам. То есть крупы, например, кладем в одну коробку, сладости — в другую, гигиену — в третью», — пояснила она.

Милана добавила, что ей очень приятно получать отдачу от людей, которым получилось помочь, это заряжает, поэтому хочется продолжать помогать.

«Есть чувство, что все что мы делаем, это не зря. Люди очень благодарны, что им приходит помощь, и хочется помогать снова и снова», — добавила девушка.

В Московской области работают 130 пунктов сбора гуманитарной помощи. К сбору подключили и подмосковные школьники. Акцию «Доброе дело» начали проводить ученики гимназии имени Примакова и призвали все школы подключиться к ней.

Источник фото: телеканал «360»

Инициативу ребят поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Свой вклад глава региона сделал в пункте сбора помощи в Первомайской школе в Истре, где пообщался с учениками и поблагодарил за то важное дело, которое они делают для ДНР и ЛНР.