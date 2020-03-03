О жизни, смерти и о маме. В Московском Губернском театре представили спектакль по пьесе Карела Чапека

В Московском Губернском театре прошел предпремьерный показ спектакля «Сердце матери» по пьесе «Мать» Карела Чапека.

Источник фото: телеканал «360»

Актриса Елена Доронина играет главную роль в спектакле. Она исполняет роль матери. Скоро зрителей ждет премьера. В театре проходят последние репетиции и приготовления.

Драма Чапека о том, как мать, у которой семья, муж, пятеро детей, теряет своих близких одного за другим. Ее сыновья жертвуют своими жизнями ради общего блага, не задумываясь, что обрекают на безмерные страдания самого дорогого и близкого человека — свою мать.

Героев убивают, казнят, расстреливают. Один из сыновей, по имени Ондра, даже гибнет от эпидемии, пытаясь найти вакцину от страшной, неизлечимой болезни.

Несмотря на то, что пьеса Чапека написана в 1938 году, сцены про неукротимую эпидемию напоминают ситуацию с коронавирусом. И оттого они так близки сегодняшнему зрителю.

Источник фото: телеканал «360»

«Ондра — пацифист. Он, наверное, единственный умер из-за того, что боролся за жизнь. Он как бы хотел спасти людей, и поэтому умер», — рассказал про своего персонажа Евгений Гомоной, актер, исполнитель роли Ондры.

Главный лейтмотив спектакля — мать теряет своих детей. И так быть не должно. Войны, великие цели, спасение мира не стоят материнского горя. Но мужчины этого не понимают и продолжают развязывать войны и убивать друг друга.

В спектакле есть еще одно действующее лицо — прекрасная незнакомка. Она появляется рядом практически с каждым героем.

«Стихотворение в самой пьесе, в прекрасной незнакомке. Мальчишка 17 лет воспевает смерть. Он призвал ее — она здесь. Она разная у всех. И все мы с ней встретимся», — сказала Анна Горушкина, режиссер спектакля.

На предпремьерном показе показалось, что это спектакль как раз про то, что в итоге все умерли. Но нет. Финальную сцену нам не показали. Премьеру дают в эти дни. Идите в Губернский театр. Там есть надежда на хеппи-энд.