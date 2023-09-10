Подмосковье 10 сентября 2023, 13:20 «Полностью прозрачны». Председатель избирательной комиссии Таиланда — о выборах в Подмосковье Делегация из Таиланда отметила полную прозрачность выборов в Подмосковье

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Три дня голосования в Московской области доказали прозрачность проведения выборов, убежден Иттипон Бунпраконг — председатель избирательной комиссии Королевства Таиланд. Дистанционный электронный формат вызвал особый интерес у делегации страны.

«За три дня, начиная с пятницы, у делегации Таиланда получился замечательный опыт: нам удалось посмотреть и убедиться, что российские выборы — и в Москве, и в Московской области — полностью прозрачны и что осуществляется максимальный возможный общественный и партийный контроль», — отметил Иттипон Бунпраконг.

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Делегация Таиланда побывала в центре наблюдения за выборами в Одинцове. Председатель избиркома страны отметил, что это «произвело самые лучшие впечатления».

За эти три дня мы получили очень много информации, которую по возвращении в Таиланд обязательно обработаем и будем применять. Иттипон Бунпраконг

Делегация проявила особый интерес к электронному голосованию и качеству его проведения.

«Что нас поразило, так это тот факт, что система электронного голосования повысила интерес к выборам — особенно среди молодежи. И те цифры, которые нам ЦИК России озвучила, о том, что более 70% участвуют именно в электронном голосовании, — они, конечно, поражают», — добавил Иттипон Бунпраконг.

Между центральными избирательными комиссиями Таиланда и России налажены давние отношения, отметил он. По словам спикера, эти организации примерно по пять раз обменивались опытом, то есть приглашали наблюдателей на выборы.

«В настоящее время мы планируем с ЦИК России, вот буквально это будет в следующем месяце, согласовать и подписать новый меморандум о взаимопонимании. Это такой документ, который позволит четко устанавливать цели сотрудничества между двумя организациями», — заключил председатель избирательной комиссии Королевства Таиланд.

Явка на выборах в Подмосковье к полудню 10 сентября составила 46,54%.

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