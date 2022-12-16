Подмосковье 16 декабря 2022, 18:30 Передвижные офисы по вопросам газа стали многопрофильными за время работы в Подмосковье Игорь Баранов рассказал о востребованности офисов по вопросам газа в Подмосковье

Читать 360tv в

В Подмосковье работают стационарные и передвижные офисы по вопросам подключения газа. Узнать графики приема посетителей можно онлайн. Об этом в интервью «360» рассказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Речь идет о президентском проекте «Социальная газификация». В рамках него Подмосковье первым в России запустило удобные передвижные офисы, которые приезжают в населенные пункты и помогают жителям решать вопросы подключения.

Реклама

«Впервые в России в Московской области появились мобильные офисы, которые в конечном итоги стали не офисами социальной газификации, а офисами многих услуг, потому что по поручению губернатора они оказывают 12 услуг, включая пересчет тарифов по мусору, электроэнергии, записать на вакцинацию», — сообщил в интервью «360» Игорь Баранов.

Реклама

Подать заявки на подключение газа в Московской области можно онлайн.

В основном, пользуются спросом онлайн-услуги. Это подача заявки через портал госуслуг и через личный кабинет клиента «Мособлгаза».

Офисы социальной газификации работают по графикам, которые есть и на сайтах администраций городских округов, и на портале «Мособлгаза», поэтому жители понимают, в какое время и в каком населенном пункте окажется передвижной пункт.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».