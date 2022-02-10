Жителям Подмосковья напомнили о важности договора на газовое обслуживание

Заключение договора на обслуживание газовой техники — залог безопасности и сохранения имущества. В Минэнерго Подмосковья призвали не игнорировать это. Важная задача, поставленная перед регионом, — обеспечить все частные дома договорами по газу к концу 2022 года.

Сделать это поручил губернатор региона Андрей Воробьев. В Подмосковье официальный поставщик голубого топлива — «Мособлгаз». Жители могут заключить договор с компанией, тем самым обезопасив себя и свое жилье от происшествий.

Этот вопрос стал одним из главных на штабе по реализации президентской программы «Социальная газификация». Его возглавил вице-губернатор региона Евгений Хромушин. В совещании участвовали главы всех городских округов.

В Министерстве энергетики жителей призвали заключать договор на техническое обслуживание с целью сохранения жизни и имущества с «Мособлгазом».

Как подчеркнула первый заместитель министра энергетики региона Ольга Роганова, газ в домах — это не только комфорт, но и повышение капитализации жилья.

С 2022 года необходимо, чтобы газовое оборудование в домах и квартирах обслуживала одна и та же специализированная организация. Этот вопрос поставили на контроль всем главам округов Подмосковья.