Важное 18 апреля 2024, 12:27 «На пути к заметным результатам». Андрей Воробьев — о цифровых сервисах в Подмосковье Андрей Воробьев рассказал о цифровых сервисах в Подмосковье Медиасток.рф

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Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

«Есть цифровые услуги, с которыми сталкивается каждый из нас. Например, это робот Светлана, который помогает с медицинскими вопросами. Голосовой помощник принял 2,5 миллиона обращений. Это „Электронный дневник“ — все, что связано со школой. Домашние задания, успеваемость ученика, его предрасположенность к тем или иным предметам, качество преподавания учителя. В сфере ЖКХ — это „Умная платежка“ и голосовой помощник Женя», — рассказал губернатор.

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Системы искусственного интеллекта помогают содержать дворы и улицы Подмосковья в чистоте. Территории оцифровывают, после чего специальная программа в автоматическом режиме отслеживает навалы мусора, сломанные элементы детских площадок и другие дефекты, требующие вмешательства человека.

«Если раньше нужно было ногами прийти и посмотреть, что сделала УК, сейчас это все делают видеокамеры», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Умные камеры следят за работой общественного транспорта, утилизацией строительного и бытового мусора. Устройства уже «научились» распознавать незаконную торговлю и другие нарушения.

«Мы на пути к заметным результатам. Внедрение — это всегда сложный момент. Он требует и профессионализма, и новых технологически решений», — добавил глава региона.

С начала 2024 года еще около 40 востребованных цифровых сервисов запустили в Подмосковье. Они касаются семейной опеки, выплат, социальных услуг, развития бизнеса, спортивного досуга, работы такси и многих других профилей. Работа в этом направлении продолжается.

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