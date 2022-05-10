Участники «Бессмертного полка» в Шатуре рассказали о своих героях

День Победы в городском округе Шатура отметили традиционной акцией «Бессмертный полк». Жители вышли с портретами своих родственников, которые своим трудом и бесстрашием приближали Победу в Великой Отечественной войне.

Семья Жуковых о судьбе своего героя Дмитрия Рудакова узнала только в этом году. До начала войны он работал на электростанции и мог воспользоваться бронью, чтобы не идти на фронт. Но на такой шаг он не согласился и вместе с братом Максимом отправился на защиту своей страны.

До прошлого года семья считала его пропавшим без вести. Только из рассекреченных архивов удалось узнать, что Дмитрий Рудаков погиб зимой 1942 года во время боев под Волоколамском.

«Нам удалось найти архивные документы, которые были переданы Германией в Центральный архив России. Сейчас они рассекречены и наш военкомат сделает дополнение в Книгу Памяти. Запись будет актуальна, что он погиб под Волоколамском», — заявила родственница погибшего бойца Любовь.

Семья Осиповых приехала в Шатуру из Волоколамска. Во время Великой Отечественной войны их бабушка Серафима Брускова защищала от бомбежек местную электростанцию, которая питала Москву и Подмосковье. Ей было всего 19 лет, когда она попала в зенитный дивизион.

«Она служила в прожекторной роте. Ночные бомбардировки Шатурской ГРЭС нужно было прикрывать ночью с воздуха, пеленгаторов не было, поэтому работали прожекторы и по их наводке уже вели огонь», — рассказал Павел Осипов.

С фотографиями своих героев дети, внуки и правнуки прошли по центральным улицам Шатуры. Во главе колонны «Бессмертного полка» проехала боевая техника: легковая машина ГАЗ-67, бронетранспортер и грузовик «Урал».

Более 30 тысяч жителей Шатуры отправились на фронт во время Великой Отечественной войны, из них 11 стали Героями Советского Союза. Сейчас в округе живут только 14 ветеранов.

«Сегодня у нас одна на всех великая радость, сегодня у нас одна на всех великая боль. Сегодня мы празднуем день нашей Великой Победы. И, как показывает история, враг будет разбит и победа будет за нами», — заявил глава городского округа Алексей Артюхин.

Самым запоминающимся моментом праздничного шествия стало авиашоу. Во время пролета над городом самолет Ан-2 сбросил поздравительные открытки, созданные на основе рисунков школьников. А после с высоты 1400 метров в округе приземлились парашютисты.