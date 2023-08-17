17 августа 2023, 18:50
Андрей Воробьев рассказал о новых надземных переходах для станций МЦД в Подмосковье
Скорость движения электричек в Подмосковье вырастет в связи с запуском МЦД-3. Для безопасности пассажиров продолжается строительство современных надземных переходов, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.
«В прошлом году построили мосты в Химках и Дедовске, в августе–сентябре завершаем в Люберцах, Раменском, Серпухове, Реутове и Ленинском округе», — уточнил он.
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Вместе с тем пешеходные переходы модернизируют в девяти местах, где этот вопрос уже встал во главе угла.
«Это Балашиха, Подольск, Одинцово и по три — в Люберцах и Раменском. Вместе с коллегами из РЖД прорабатываем этот вопрос», — сообщил Андрей Воробьев.
Ранее губернатор отметил, что МЦД-3 — крупный и важный проект для Москвы и Подмосковья проект.
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Андрей Воробьев
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