Подмосковье 10 июля 2023, 15:01 Воробьев рассказал о сотрудничестве колледжей Подмосковья с ведущими предприятиями

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Колледжи Подмосковья — на хорошем счету, и с ними сотрудничают ведущие промышленные предприятия, сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, производители заключили с областными учебными заведениями уже 99 договоров о подготовке будущих кадров.

Среди них, например, Коломенский завод — одно из крупнейших предприятий российского машиностроения. За последние 10 лет там выпустили свыше 460 локомотивов различных типов и более четырех тысяч дизельных двигателей широкого назначения.

Мы понимаем, что нужно уделять внимание кадровому обеспечению. Наши колледжи сегодня — на хорошем счету. И сотрудничество предприятий с ними является ключевым условием. Андрей Воробьев

Об этом он сообщил на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Также важность подготовки кадров подчеркнул министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«Особый упор делаем на обеспечении отраслей специалистами. Вы прекрасно знаете, насколько остро сегодня стоит этот вопрос, поэтому более высоко оценивается инициатива по созданию образовательно-производственных кластеров в рамках федерального проекта „Профессионалитет“», — отметил Мантуров.

Стремительное развитие этого направления в Подмосковье стало одним из факторов, благодаря которым регион впервые поднялся на второе место в рейтинге России по промышленной политике.

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