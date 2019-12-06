О состоянии воздуха на полигоне «Тимохово» расскажут информационные дисплеи

Данные с комплекса контроля состояния воздуха, который установили на полигоне ТБО «Тимохово», станут доступны жителям. Об этом сообщила пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области.

Современный комплекс контроля состояния атмосферного воздуха установили на полигоне ТБО «Тимохово» в Богородском городском округе. Это было сделано в соответствии с ранее утвержденной дорожной картой по дегазации и по настоянию общественников. Комплекс контроля состояния воздуха на самом полигоне и вокруг него установлен с опережением графика. Теперь комплекс будет круглосуточно следить за предельно допустимой концентрацией вредных веществ в атмосферном воздухе. Кроме того, в его задачи входит оповещение жителей.

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Датчики мониторинга атмосферного воздуха установлены по всему периметру полигона. Данные с них в онлайн-режиме будут поступать на городские дисплеи в Ногинске и Электростали, а также в профильные министерства и в Центр управления регионом Московской области. При этом специальное оборудование позволяет делать забор воздуха и проводить анализ по основным содержащимся вредным веществам.

Сейчас система контроля работает в тестовом режиме. Информацию о времени и месте расположения городских дисплеев позднее разместит администрация муниципалитета.

Новая система дегазации на полигоне твердых бытовых отходов «Тимохово» в Богородском округе заработает на полную мощность к лету следующего года. К газосжигательному факелу подключено 30 газосборочных скважин мощностью 1,5 тысячи «кубов» газа в час. На полигоне применяется система вертикального и горизонтального газового дренажа. При проведении работ возможно кратковременное усиление неприятного запаха, но он исчезнет по мере проведения дегазации.

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Дегазацию полигона «Тимохово» проводит австрийская инженерная компания «ЭКОКОМ», имеющая большой и успешный опыт аналогичных работ на закрытом полигоне «Кучино» (Балашиха), а также на действующих полигонах — на «Алексинском карьере» (Клин), «Лесная» (Серпухов) и других.

Сейчас на полигоне «Тимохово» специалисты пробурили более 4 тысяч скважин. Ведется установка оборудования очистных сооружений по очистке фильтрата. Введена в эксплуатацию вторая очередь очистных сооружений, системы сбора, обезвреживания и утилизации свалочного газа, обустроена производственная площадка на ранее законсервированном участке под очистные сооружения и систему утилизации свалочного газа.