МЧС предупредило жителей Подмосковья о снеге и гололедице

В ближайшие часы жителей Московской области ждут мокрый снег и гололедица. Непогода задержится в регионе до 01:00 27 ноября. МЧС просит на улице быть предельно внимательными и осторожными.

«В ближайшие один-два часа 26 ноября до 01:00 27 ноября местами в Московской области ожидается снег, мокрый снег, в отдельных районах гололед, отложение мокрого снега, гололедица», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Подмосковью.

При мокром снеге спасатели рекомендуют внимательно смотреть на линии электропередачи, которые могут оборваться. Водителей просят по возможности не садиться за руль или же быть внимательными на дорогах. Пешеходам необходимо осторожно переходить дороги.

«При гололедице передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. При падении присядьте, чтобы снизить высоту падения», — отметили в МЧС.

Автомобилистам при гололедице необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, не стоит выезжать на дорогу на летней резине.